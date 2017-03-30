أعلن الجيش السورى، الأربعاء، أنه وسع نطاق سيطرته بريف حماة الشمالي، وأنه تمكن من استعادة أعداد من النقاط فى محيط بلدات صوران وقمحانة ومعرزاف من قبضة تنظيم “جبهة النصرة“.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لمصدر عسكري، لم تسمه، القول إن وحدات من الجيش السورى تواصل عملياتها العسكرية بريف حماة الشمالي، وانتزعت تلك المناطق من “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقا).

يأتى ذلك بكرهة إعلان الجيش استعادة قرية معرزاف، التى تبعد 2 كم عن بلدة محردة، وتقدمه باتجاه قرية المجدل، التى تعد أحد المراكز الاستراتيجية فى المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن “وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو نفذت سلسلة ضربات مركزة على مقرات وتحركات تنظيم جبهة النصرة والفصائل الشوفة له فى عطشان وسكيك والتمانعة وصوران وطيبة الإمام ومعردس والمجدل وقطيش وكفرنبودة بالريف الشمالى لحماة“.

وكشف المصدر ذاته عن أن خسائر إرهابيى “النصرة” خلال الأيام الستة الماضية بريف حماة الشمالى بلغت 2200 قتيل وتدمير 7 مقرات للقيادة والاستطلاع و15 دبابة و11 عربة مدرعة و107 سيارات 23 منها مزودة برشاشات مختلفة و12 مستودعًا للذخيرة و17 منصة هاون ومدفع جهنم و6 راجمات صواريخ.

وأشار المصدر العسكرى إلى “القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية غرب قرية كوكب كانت تقوم بزرع الألغام، كما تمكن الجيش من تدمير دبابة فى تل الصخر وعربة مزودة برشاش ثقيل فى قرية الزارة“.

المصدر : مصر ناين