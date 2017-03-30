يقام اليوم الخميس الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك فى مقر القلعة البيضاء بالمهندسين.

وتبدأ عملية التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء السنةلين بنادى الزمالك بدءًا من التاسعة صباح اليوم ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور الأغلبية المطلقة وهى عبارة عن 50% من الأعضاء + 1 وحال اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال فى الثانية ظهرًا أما حال عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع ثانى غدًا الجمعة إجراءات جديدة وتوقيع جديد فى كشوف التسجيل للأعضاء ويكون الاجتماع صحيح بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.

ومن المقرر ألا تكتمل عمومية الزمالك اليوم الخميس لصعوبة حضور الأعداد المطلوبة لاكتمال النصاب القانونى على أن يقام الاجتماع غدًا الجمعة.

وتتضمن عمومية الزمالك العديد من البنود فى مقدمتها التصويت على الميزانية والحساب الختامي ببطاقات إبداء الرأي فى الصناديق حيث تم تخصيص 40 صندوق نصفها للتصويت نعم والنصف الآخر للتصويت بلا، بينما تتضمن باقي بنود الجمعية التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وخطة العمل للسنة الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات وتحديد مكافأة المدر التنفيذى.

كما تتضمن بنود الجمعية العمومية مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في الجمعيات العمومية لاتحادات الألعاب الرياضية، وعرض مقترح التصديق لمجلس الإدارة على تحرير عقود تزيد مدتها على مدة المجلس الحالي، وعرض تقييم المطاعم وعرض تحديد الحد الأقصى لأعداد الأعضاء الجدد في خلال السنة الجديد، وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة بالمحترفين بجانب ملف الانسحاب من الدورى.

المصدر : مصر ناين