ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس استئناف النيابة السنةة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم واجبة الهرم، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتورط فى تعذيب متهم الى أن الموت بعد احتجازه دون وجه حق، للتحقيق معه فى اتهامه بقتل جدته داخل منزلها.

التحقيقات فى وفاة متهم داخل قسم الهرم، رصدت: منذ أيام تعرضت ربة منزل للقتل وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها بعدما اشتبهوا فى ارتكابه للجريمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه أثناء استجواب المتهم أصيب بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعى، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريحها لبيان سبب الوفاة، واستدعت أعداد من رجال مباحث الهرم للتحقيق.

المصدر : مصر ناين