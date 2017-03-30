يعود المخرج محمد النقلى بصحبة أسرة مسلسله الجديد “الدولى”، من مدينة سفاجا يوم الأحد المقبل ليعاود التصوير بالقاهرة بدءا من الاثنين، حيث سافرت أسرة المسلسل يوم السبت الماضى إلى الطريق الدولى بسفاجا، لتصوير أعداد كبير من المشوف الخارجية والتى تجمع أعدادا كبيرا من الفنانين فى مقدمتهم الفنانان باسم سمرة وأحمد وفيق، هذه المشوف يتم الانتهاء منها تماما مساء السبت المقبل، وحرص المخرج محمد النقلى على التصوير بالفعل بالطريق الدولى، خاصة أن نسبة كبيرة من أحداث العمل تدور على هذا الطريق الذى يرصد كواليس حياة سائقى السيارات الضخمة.

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثانى على التوالى بين الفنان باسم سمرة والمخرج محمد النقلى بعدما قدم الاثنان معًا خلال الماراثون الرمضانى الماضى مسلسل “الكيف”، مع الفنانين أحمد رزق ولوسى وعفاف شعيب، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، كما يعد مسلسل “الدولى” التعاون الثانى بين الفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد وفيق بعد مسلسل “أهل كايرو”، والعمل الثانى بين الفنان أحمد وفيق والمخرج محمد النقلى بعد مسلسل “سمارة”.

يذكر أن مسلسل “الدولى”، من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد قام بفتحى ومحمد نجاتى ومحسن منصور، وريم البارودى وسهر الصايغ وأحمد صيام وزكى فطين عبد الوهاب وشريف باهر ودنيا المصرى وحمدى الوزير وفراس سعيد والوجه الجديد أحمد النقلى، من تأليف ناصر عبد الرحمن، للمنتج محمد فوزى، والمخرج محمد النقلى.

المصدر : مصر ناين