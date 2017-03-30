رغم الانتشار الكبير الذى تحظى به مؤسسات أندرويد بين المستخدمين حول العالم، والمميزات الكثيرة التى يوفرها نظام التشغيل، لكن تبقى هنالك بعض المشاكل التى تظهر بشكل كبير ومتكرر، وفيما يلى نعرض أبرز المشاكل التى تواجه مستخدمى أندرويد وكيفية التخلص منها وحلها بسهولة كبيرة كما يلى:

– عدم القدرة على الاتصال بشبكة الـ WI FI:

أحيانا يلاحظ المستخدم ظهور شبكة واى فاى دون أن يكون قادرا على الاتصال بها، فنجد الاتصال بها يرفض النظام ذلك ولا يتم الربط، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بكل سهولة من خلال إجراء “نسيان للشبكة” وإزالتها من قائمة الشبكات المسجلة على الهاتف، ثم إعادة الاتصال بها مرة أخرى، وذلك عن طريق الدخول إلى إعدادات الواى فاى واختيار الشبكة، واختيار “نسيان الشبكة” ثم تسجيل الدخول إليها مرة أخرى.

– امتلاء ذاكرة التخزين:

من المشاكل التى تواجه الكثير من المستخدمين، خاصة مع كثيرة الملفات التى يستخدمها ووجود صور الواتس آب وغيرها من الملفات والتطبيقات التى تؤدى فى النهاية لامتلاء ذاكرة التخزين، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بكل سهولة دون الحاجة لمسح أى من ملفات المستخدم من خلال مسح ذاكرة التخزين المؤقت، فضلا عن إمكانية الاستعانة ببعض التطبيقات للتخلص من الملفات غير المرغوب بها والتى تقوم بإبطاء الهاتف.

– بطء الهاتف:

تنتج هذه المشكلة عن كثير البيانات الموجودة فى الهاتف، سواء على الذاكرة الداخلية أو الذاكرة الخارجية، جراء ذلك يجب على المستخدم فى البداية حذف ذاكرة التخزين المؤقت، ثم تفريغ الذاكرة الداخلية للهاتف، وتفريغ الذاكرة الخارجية أيضا، كما يمكن الاستعانة ببعض خدمات التخزين السحابى لتخزين هذه الملفات لتسريع الجهاز.

المصدر : مصر ناين