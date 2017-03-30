ضرب إعصار قوى الساحل الشمالى الشرقى لاستراليا، مصحوبا بأمطار غزيرة، ما تسبب فى أضرار بالغة، وانقطاع فى التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل.

ووصل الإعصار “ديبى” إلى اليابسة بين مدينتى بوين وإيرلى فى ولاية كوينزلاند، بقوة عاصفة من الفئة الرابعة، بلغت سرعة الرياح فيها 263 كيلومترا فى الساعة.

ويتحرك الإعصار ديبى على اليابسة بقوة عاصفة من الفئة الثالثة، لكنه رغم ذلك قد يسبب أضرارا لساعات، وأفادت تقارير بوقوع حالة إصابة خطيرة ل الإعصار.

وأبلغ رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، البرلمان بأنه وجه بتفعيل خطة مواجهة الكوارث، واصدر ت السلطات إن مدى الدمار الذى قد يسببه الإعصار ديبى ربما لن يعرف لبعض الوقت.

واصدر مفوض الواجبة فى ولاية كوينزلاند، إيان ستيورات: “نتوقع أن نتلقى تقارير كثيرة عن وقوع أضرار، وللأسف اعتقد أننا سنتلقى تقارير عن وقوع إصابات، إن لم يكن حالات وفاة“.

واصدر ت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالاشوك، إن تقييم الأضرار أمر صعب، ل انقطاع التيار الكهربائى وخدمة الاتصالات عن المنازل.

المصدر : مصر ناين