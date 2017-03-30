يتجه مساء اليوم الخميس، فريق وادى دجلة، بقيادة أحمد حسام ميدو، إلى أسوان، استعدادًا لمواجهة لمواجهة لنصر للتعدين على استاد أسوان، يوم الجمعة 31 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الدجلاوى مساء السبت إلى القاهرة، نظرًا لعدم امكانية حجز تذاكر طيران للرجوع عقب الانتهاء من مواجهة التعدين.

وحصل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق على إذن للرجوع بمفرده عقب مواجهة النصر للتعدين، من أجل اصطحاب اسرته والتوجه للسعودية لأداء مناسك العمرة، ومن المنتظر أن يعود السد العالى صباح يوم الثلاثاء للانتظام فى تدريبات فريقه قبل مباراة الشرقية.

المصدر : مصر ناين