يكشف الجيش الأمريكى، عن أشخاص يجيدون اللغة الروسية، ليجسدوا دور عسكريين يتحدثون بالروسية فى المناورات والتدريبات العسكرية التى تجريها الولايات المتحدة لجنودها فى ألمانيا وذلك لمنحهم شعورا حقيقيا ومصداقية أثناء التدريبات.

ووفقا لـ”سبوتنيك” النسخة الألمانية، فقد أعلن عن هذه الوظيفة الغير عادية على مواقع إخبارية ألمانية، وجاء فى الوصف الوظيفي، أن “المهمة الرئيسية ستكون لعب أدوار السكان المدنيين فى مناطق الأزمات، وخلق سيناريو واقعى أثناء المناورات، ليستطيع الجنود الحصول على أفضل إعداد وتدريب، ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد للعمليات الخارجية“.

واصدر الموقع إن المناورات سوف تبدأ فى الـ 26 من أبريل المقبل، وسوف يحصل الشخص فى المقابل يوم العمل الواحد على مبلغ يتراوح بين 88 إلى 120 يورو.

وأشار إلى أن المتقدمين لهذه الوظيفة يجب أن يتحدثوا اللغة الروسية بشكل ممتاز وكذلك يفضل أيضا أن يكون لديهم معرفة أساسية باللغة الإنجليزية.

ويرى خبراء ألمان، أن الأعلان عن هذه الوظيفة يلقى بظلاله على نوايا حلف الناتو تجاه روسيا، مضيفين أن “ذلك لا يبشر بالخير“.

المصدر : مصر ناين