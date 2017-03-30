رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى نغمة الاعتماد على الإنترنت للتعاقد مع اللاعبين بمبالغ باهظة فى الدورى المصرى.

وعلق مختار مختار عن الأنباء التى تؤكد ضعف مستوى المهاجم الايفوارى كوليبالى قائلاً: “إزاى الأهلى يدفع مبلغ كبير للغاية فى لاعب لمجرد أن حد شاف ليه فيديو على النت، معرفش مين تعاقد مع كوليبالى ولن أتدخل فيها لكن الحكم على اللاعبين لا يكون بهذه الطريقة”.

وعن الأزمة التى نشبت بين حسام حسن وأيهاب جلال فى الأيام الأخيرة علق مختار مختار: “حسام حسن لازم يهدى شوية، كلنا بنشيد بنتائجه مع المصرى ولكنه مش هيكسب عالطول، لازم يتقبل الهزيمة شبه ما يتقبل الانتصار، ردود أفعاله مبالغ فيها كثيرًا فى الهزائم لازم يحافظ على تاريخه”.

وتحدث مختار مختار فى حوار مطول مع “اليوم السابع” حول رؤيته للمهمة الجديدة فى الفريق العسكرى والقضايا المطروحة على الساحة الكروية

المصدر : مصر ناين