قصف الطيران العراقى مواقع وتجمعات لمسلحى تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى فى محافظتى نينوى وصلاح الدين شمالى العراق.

واصدر قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، فى تصريح صحفى الأربعاء، إن طائرات من طراز“F16” قصفت أهدافا لداعش الارهابيه فى منطقتى الحضر والبعاج جنوب غرب تلعفر بمحافظة نينوى شمالى العراق، مما أسفر عن تدمير ثلاث مقرات قيادة وسيطرة لداعش الارهابيه ومستودع أسلحة وذخائر ومضافة للارهابيين وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

كما دمر طيران الجيش العراقى ثلاثة مواقع للتنظيم وقتل 8 إرهابيين ودمر مخزن عتاد كان فى أحدها، وصدت القوات العراقية هجوما لمسلحى داعش الارهابيه غرب مفرق الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين وقتلت 6 إرهابيين بقصف لدبابة عراقية من صنف “ابرامز”.. وأغرقت القوات زورقاً لتنظيم داعش الارهابيه فى الضفة الشرقية لنهر دجلة بمنطقة “عويجيلة” وقتلت من كانوا على متنه من الإرهابيين.

وكان القائد السنة للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن الأحد 19 فبراير انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات “قادمون يينوي” لتحرير الساحل الأيمن بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، الذى يشبه 40% من مساحة مدينة الموصل ويضم قرابة 750 ألف نسمة موزعين على 92 حيا،

المصدر : مصر ناين