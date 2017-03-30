ما بين دموع الحزن على الفراق ونار البعد على عدم رؤية أطفالها الثلاثة، تطالب أم بالمنوفية بتنفيذ قرارات الرؤية والضم لأطفالها التى امتنع زوجها عن تنفيذها. وحرمها من رؤية أطفالها الثلاثة بعد الطلاق لها والزواج من أخرى، ودون أى اكتراث للعشرة التى استمرت لأكثر من 15 سنةا عانت خلالها الكثير من المعاناة إلى أن استحالت العشرة فتطلقت لتلاقى مصيرها وحيدة بعيدة عن أبنائها محرومة من رؤيتهم.

تروى ” ا ا ” قصتها، أنا كنت متزوجة من “ش” لمدة تجاوزت الخمسة عشرة سنةا وأنجبت منه ثلاثة من الأولاد، تحملت الكثير من المعاناة طوال السنوات الماضية الى أن استحالت العشرة على الرغم من احتمالى العديد من المعاناة من أجل أطفالى، ولكن فى النهاية تم تطليقى غيابيا ولم أتمكن من بعدها من رؤية أبنائى إلا بالكاد .

وشوفت، إزدادات المعاناة أكثر وأكثر وبدلا من أن أعانى أنا من البعد عن أبنائى إلا ويجد أبنائى المعاناة الجديدة بعد أن تزوج والدهم بزوجة أخرى منذ أكثر من سنة وأصبح لأولادى زوجة أب، لا يجدون مسنةلة طيبة، ويعانون الكثير من المشكلات دون أن يكون هناك أى حالة من الرأفة بهم وبسنهم الصغير .

استطردت حرمنى من رؤية أبنائى أو حضانتهم مع العلم أن عملة يقتضى أن يظل أسبوع فى العمل وأسبوع إجازة ليترك الأولاد مع زوجة الأب نصف الشهر ويحرم أطفال من أمهم ويحرمنى منهم دون أن يستفيد شيئا سوى أن يحرمنى منهم دون أى ذنب .

وأضافت، تقدمت بطلب إلى المحكمة لرؤية أبنائى، وحصلت على حكم رؤية لصغارى وتأيد الحكم استئنافيا إلا أن المطلق امتنع عن التنفيذ، ولم أتمكن من تنفيذ الحكم فى رؤية أطفالى الصغار.

وأشارت، تقدمت بطلب إلى المحامى السنة الأول بنيابات شبين الكوم الكلية، وحصلت على قرار بضم صغارى وأعلن القرار مع المحضر القائم بالتنفيذ والأخصائية الإجتماعية لتنفيذ قرار الضم إلا أن المطلق امتنع عن تنفيذ القرار واستمر سيناريو المعاناة التى أعانى منه الى أن اليوم ودون أى تحريك لأى ساكن .

واختتمت المطلقة كلامها قائلة: “أتقدم بشكواى إلى الله وانصافى وتنفيذ قرار المحامى السنة بضم صغارى فأنا أم وقلبى يتمزق شوقا لرؤية أبنائى واحتضانهم بعد هذا الغياب الذى طال رغما عنى وعن صغارى وهو يقوم ببث السم فى عقولهم تجاهى وقطع الرحم وهذا يتنافى مع شرع الله فى أرضة”.



قرار التسليم 2

قرار الضم

حكم برؤية الأطفال

حكم الرؤية

المصدر : مصر ناين