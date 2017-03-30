يصل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى القاهرة اليوم، الخميس، قادمًا من بلاده بعدما شارك مع منتخب تونس فى وديتى الكاميرون والمغرب وفقد تهما نسور قرطاج بنتيجة واحدة بهدف نظيف.

وتستعد تونس لمباراة مصر فى يونيو المقبل المُقرر لها يونيو المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

ويستعد الأهلى لمباراة الداخلية السبت المقبل بإستاد السلام فى الدورى السنة، ويشارك اللاعبين الدوليين فى مران اليوم عقب إنتهاء معسكر الفراعنة أمس التى خاضت مصر خلاله ودية توجو وفازت فيها مصر بثلاثية نظيفة استعدادًا لتونس.

وتبدو حظوظ على معلول فى المشاركة أمام الداخلية صعبة حيث من المقرر أن يصل القاهرة عصر اليوم ليغيب عن مران اليوم بنسبة كبيرة وهو ما يُعنى أنه سيُشارك فى مران وحيد (يوم الجمعة) قبل مباراة الداخلية لذا ستكون فرصة مشاركتة فى المباراة صعبة للغاية.

وشارك معلول فى مباريات الأهلى الماضية محليًا وأفريقيًا بشكل أساسى وظهر فيها بشكل جيد للغاية نال إستحسان الجهاز الفنى والجمهور.

المصدر : مصر ناين