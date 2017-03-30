أجرت شركة insurance2go البريطانية للتأمينات استطلاع رأى كشف أن 10% من مستخدمى هواتف آيفون سيشترون هاتفى سامسونج الجديدين جلاكسى s8 و جلاكسى s8 بلس، بينما سيتجنب 36% منهم نماذج سامسونج الجديدة خوفا من تكرار نفس أزمة تفجير البطارية التي تعرض لها هاتف جلاكسى نوت 7 السنة الماضى.

وأظهر استطلاع الرأى أن 38% من المستخدمين يشعرون بالقلق من أن نماذج سامسونج الجديدة ستكون مكلفة للغاية.

أما مستخدمى هواتف أل جى فنحو 30% منهم سيشترون الهاتفين الجديدين، وهو الأمر الذى يرجع إلى عدة أسباب، إذ يرى 78% أن نماذج سامسونج الجديدة تبدو أفضل من إل جى، أما مستخدمى هواتف HTC فنحو 27% منهم سيتركون هواتفهم لصالح جلاكسى s8 و8s8 بلس.

بينما أظهر 58% من مستخدمى سامسونج أنهم يخططون لترقية هواتفهم وشراء النماذج الجديدة.

المصدر : مصر ناين