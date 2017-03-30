بعد أن أمضى أسبوعين داخل نحت مجوف لدب وأسبوعا داخل صخرة، بدأ الفنان الفرنسى أبراهام بوانشيفال، الأربعاء أحدث مغامراته، وهى الرقاد على بيض الدجاج.

وسيحاكى الفنان البالغ من العمر 44 سنةا دجاجة بالرقاد على عشر بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده الى أن تتم عملية الفقس، ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ما بين 21 و 26 يوما، وكان قد اصدر الشهر الماضى “سأصبح، بشكل سنة، دجاجة“.

ويقول بوانشيفال إنه يجرى وراء من خلال ما يقوم به لاكتشاف مفاهيم الوقت بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات. ويقول إن أفضل طريقة لفهم الأشياء هى ألا تكون عن بعد بل بالولوج إليها.

وفى أحدث تجاربه، يجلس بوانشيفال على مقعد فى حين يوضع البيض فى حاوية مثبتة تحت المقعد، ويقدر بوانشيفال أن حرارة جسده، التى سيتم الإبقاء عليها مرتفعة من خلال التدثر ببطانية سميكة عازلة من تصميم الفنان الكورى سيجلوى لي، ستوفر درجة الحرارة اللازمة لعملية الفقس بتوجيهها مباشرة على البيض. وسيتناول أطعمة محددة شبه الزنجبيل لرفع درجة حرارة جسده.

وسيكون قادرا على الوقوف ومغادرة مكانه فوق البيض لما لا يزيد عن 30 دقيقة فى اليوم لتناول الوجبات التى ستقدم له، وسيستخدم صندوقا لقضاء حاجته.

وستكون هذه أول مرة فى استكشافات بوانشيفال فى عالم الأحياء، والشهر الماضي، قضى بوانشيفال أسبوعا فى قام بفتحة على مقاس جسده داخل صخرة فى نفس متحف الفن المعاصر بباريس، حيث كان يتغذى على فاكهة مطهوة وحساء وأطعمة مهروسة.

المصدر : مصر ناين