وقع أكثر من 225 ألف شخص الاربعاء، عريضة لمطالبة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بالانتاصدر للإقامة فى البيت الابيض، أو بتكفل نفقات حراستها الباهظة.

وكتب موقعو العريضة على موقع “تشاينج.اورغ” ان “المواطنين يدفعون مبلغا باهظا جدا لتأمين حماية السيدة الاولى فى برج ترامب تاور فى نيويورك“.

وشوف موقعو العريضة انه وفى الوقت الذى يتعين فيه تخفيف عبء الديون فان “هذه النفقات لا تعطى اى نتيجة ايجابية للبلاد ويجب التوقف عن تمويلها“.

وتم تسليم العريضة الى السناتورين الديموقراطيين بيرنى ساندرز واليزابيث وورن مساء الاربعاء، وكانت ترامب اصدر ت انها ستظل فى نيويورك مع ابنها بارون الى أن انتهاء السنة الدراسى.

تتراوح كلفة حمايتهما بين 127 و146 الف دولار فى اليوم، حسبما أعلن قائد واجبة نيويورك جيمس اونيل فى رسالة الى نواب المدينة بتاريخ 21 فبراير الماضى.

المصدر : مصر ناين