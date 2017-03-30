استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى على الدفع بباهر المحمدى فى مركز الظهير اليمن بعد تأكد جاهزيته للمشاركة أساسيًا فى مباراة فريقه المقبلة أمام المقاصة بالجولة الـ23 بمسابقة الدورى السنة، بعد تماثله للشفاء تمامًا من الإصابة التى لحقت به في العضلة الضامة للقدم اليمنى وحرمته من المشاركة فى لقاء فريقه الأخير أمام النصر للتعدين.

وانتظم باهر المحمدى فى التدريبات الأساسية للدراويش بشكل طبيعى حيث سيقود الجبهة اليمنى فيما يعود محمد هاشم لدكة الاحتياطى مع استمرار الدفع بمحمد أبو المجد بوشا فى تلك المواجهة نظرًا لانقطاع إسلام عبد النعيم عن التدريبات، فيما يقود بهاء مجدى الجبهة اليسرى ويعود شكرى نجيب لقيادة هجوم الدراويش أمام المقاصة بجانب الكولومبى دييجو كالديرون.

المصدر : مصر ناين