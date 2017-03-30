أسفرت جهود مباحث التموين بسوهاج برئاسة اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من خلال حملة تموينية مكبرة، قادها العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل عن ضبط 49 قضية تموينية، منها ضبط المتهم بدوى.م.خ، 58 سنة، أمين عهدة بمستودع دقيق ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازته كميات من الدقيق البلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 10 أطنان و550 كيلو جرام دقيق بلدى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5090 جنح مركز المراغة لسنة 2017.

كما ضبط المتهم محمد.س.م، 42 سنة صاحب محل كشرى ويقيم دائرة مركز المراغة، لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط “25” كيلو أرز، “22” كيلو جرام مكرونة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4440 جنح مركز المراغة لسنة 2017.

كما تـم ضبــط “13” قضية عدم الإعلان عن الأسعار، “9” قضايا عدم حمل شهادة صحية، “6” قضايا مخابز أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، “5” قضايا مخابز أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، “4” قضايا مخابز عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، “4” قضايا مخابز عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، “4” قضايا مخابز عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

المصدر : مصر ناين