منعت سلطات مطار القاهرة الدولي 3 مواطنين سودانيين وآخر نيجيرى من دخول البلاد لعدم حصولهم على التأشيرات المسبقة والموافقات التأمينية، وعدم امتلاك بعضهم النقد المشروط لدخول البلاد.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 3 ركاب سودانيين وصلوا المطار وبمراجعة مواقفهم تبين عدم حصولهم على الموافقات الامنية والتأشيرات اللازمة، فتم اتخاذ قرار بمنع دخولهم البلاد وترحيلهم على متن طائرات أخرى إلى بلادهم.

كما وصل أيضا مواطن نيجيرى وعند إنهاء إجراءات وصوله تبين أنه لا يمتلك النقد الكافى والمشروط لدخول البلاد وفقا للتأشيرة السياحية التى حصل عليها فتم منعه من دخول البلاد.

المصدر : مصر ناين