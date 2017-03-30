أعلن متحدث باسم وزارة السكك الحديدية فى الهند اليوم الخميس، إصابة 25 شخصا جراء خروج قطار ركاب عن مساره شمال البلاد.

واصدر أنيل ساكسينا – حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية – إن القطار “ماهاكوشال إكسبريس” كان فى طريقه من مدينة “جابالبور” فى ولاية “مادهيا براديش” فى منتصف الهند إلى العاصمة نيودلهى عندما خرج عن مساره فى ولاية “أوتار براديش“.

وأضاف ساكسينا أن عمليات الإنقاذ جارية فى الوقت الحالى حيث انتقلت فرقا لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن أسباب خروج ثمانية من عربات القطار عن مسارهم لم تعرف بعد إلا أن الواجبة ستتحرى ما إذا كان حادثا أو هجوما مخطط له.

المصدر : مصر ناين