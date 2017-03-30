نظرا لاشتعال حدة المنافسة خلال السباق الرمضانى المقبل، الذى يضم توليفة كبيرة وضخمة من نجوم السينما والدراما التليفزيوينة فى آن واحد، ما بين نجوم أكشن وكوميديا ودراما إجتماعية، فضل أعداد من صناع هذه الأعمال تجنب الزحام الرمضانى، والعرض فى موسم هادئ يخلو من أى صراعات، خاصة أن موسم رمضان دائما ما يكون الأصعب والأشرس على مدار السنة.

ومن النجوم الذين خرجوا من سباق رمضان المقبل وفضلوا العرض خارجه، النجم الغنائى محمد فؤاد، الذى فضل القائمين على مسلسله الجديد “الضاهر”، عرضه خلال شهر أبريل المقبل على فضائية ON E، تجنبا للزحام الرمضانى الممتلئ بعشرات المسلسلات التليفزيوينة، وجاء قرار عرض المسلسل خلال الشهر المقبل، بعدما دخل المنتج تامر مرسى شريكًا فى العمل بنسبة 50%، خاصة أن إدارة القناة ترغب فى استكمال خطتها فى دعم الدراما المصرية، وإنارة شاشتها بالأعمال الدرامية الجديدة خارج الماراثون الرمضانى المقبل، بحيث تستمر القناة فى عرض كل ما هو جديد فى عالم الدراما التليفزيونية طول السنة، وليس فى شهر رمضان فقط، وهو ما حدث مؤخرًا فى العديد من الأعمال منها “الكبريت الأحمر” و”الدخول فى الممصنف “.

ويشهد المسلسل رجوع نجم الغناء محمد فؤاد لعالم الدراما التليفزيونية بعد فترة ابتعاد أكثر من 6 سنوات منذ أن قدم مسلسل “أغلى من حياتى”، ويشارك فؤاد بطولة مسلسله الجديد كل من الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبد المنعم ومحمد لطفى وفريال يوسف وإنجى شرف وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

نفس الوضع لأسرة مسلسل “عائلة زيزو” للنجم أشرف عبد الباقى، التى قررت عرض المسلسل على شاشة CBC، بدءا من السبت 8 أبريل المقبل، ويشارك فى بطولته بجانب أشرف عبد الباقى، كل من شيرين ونسرين أمين ومى القاضى ولطفى لبيب وأحمد حلاوة ونهال عنبر وإبرام سمير وأعداد آخر كبير من الفنانين، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى حول المشاكل اليومية التى تواجهها الأسر المصرية.

وحصلت قناة النهار على حقوق شراء الموسم الثالث للمسلسل الكوميدى “يوميات زوجة مفروسة”، والذى عرض الأول منه خلال الموسم الرمضانى قبل الماضى بينما عرض البعض الثانى فى موسم رمضان الأخير، وسيتم عرض البعض الثالث من المسلسل ابتداءا من 11 أبريل فى تمام السابعة مساء، ويعاد فى تمام الحادية عشر صباحا، وذلك فى إطار تقديم شبكة تلفزيون النهار لمسلسلات جديدة وحصرية على مدار السنة.

يذكر أن “يوميات زوجة مفروسة” من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وسمير غانم ورجاء الجداوى ومحمد أبو داود ومروة عبد المنعم، من تأليف أمانى ضرغام، وإخراج أحمد نور.

وتدور أحداث المسلسل حول الصحفية إنجى وزوجها علي الذى يزاملها فى العمل بنفس الجريدة، والمواقف الكوميدية والخلافات المستمرة التى تنشأ بينهما، وذلك من خلال سرد مختلف وكوميدى للأحداث.

المصدر : مصر ناين