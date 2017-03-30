تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس برئاسة المستشار هيثم الصغير، حكمها على السيدة المتهمة بتعذيب ابن زوجها آسر أمجد فى القضية المعروفة إعلاميًا بطفل الشروق.

وتواجه المتهمة تهم تعذيب ابن زوجها، والتعدى عليه بالضرب وتعريض حياته للخطر، وتغيب مع والد الطفل المستشار أمجد الكنيسى عن حضور الجلسة الماضية فيما حضر نور إبراهيم شقيق والدة الطفل.

يشار إلى أن نيابة الشروق، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى السنة الأول، أحالت زوجة والد الطفل “آسر” لمحاكمة جنائية الان ة.

كان قسم واجبة الشروق، تلقى بلاغًا من مدرسة مينا للغات تفيد فيه بتعرض طفل للتعذيب على يد زوجة والده، وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل “آسر أمجد” فقد وعيه عقب دخوله الفصل من شدة الضرب والتعذيب الذى يتعرض له على يد زوجة والده، فتم نقله إلى مستشفى الشروق التى تبين من الكشف عليه تعرضه للتعذيب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بما تقدم.

المصدر : مصر ناين