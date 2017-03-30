مع زيادة قدرات الهاكرز أصبح تأمين المستخدمين مهددا بشكل كبير، وانتشرت بقوة عمليات الابتزاز الإلكترونى، حيث أصبح الهاكرز يستغلون البيانات التى يسرقونها وملفات الصور ومقاطع الفيديو فى ابتزاز المستخدمين، وطلب أموال فى المقابل عدم نشرها، وفيما يلى نرصد مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها إذا تعرضت لابتزاز إلكترونى.

– عليك تقديم شكوى للموقع الذى تم ابتزازك من خلاله سواء فيس بوك، أو تويتر، أو جوجل، لأنهم سيساعدونك فى الأمر.

– إذا تم رفع صور أو مقاطع فيديو خاصة بك على الإنترنت عليك الإبلاغ عنها بأنها تنتهك بعض الأمور الأخلاقية، والتحدث مع أصدقائك للإبلاغ أيضا.

– اكشف جيدا عبر الإنترنت عن اسمك أو عن عنوان الفيديو الذى قام المبتز بوضعه، للتأكد من عدم نشره فى عدة أماكن.

– استخدم خدمة Google Alert التى تخبرك إذا تم نشرك اسمك على الإنترنت، لرصد أى انتهاك يحدث بحقك أول بأول.

– إذا حصلت على بعض المعلومات عن الشخص الذى يبتزك عليك التوجه للواجبة المتخصصة فى الجرائم الإلكترونية.

المصدر : مصر ناين