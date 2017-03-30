شبه ت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك جون هيه، اليوم الخميس، أمام إحدى محاكم العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول للنظر فيما إذا كانت سيتم القبض عليها ل مزاعم فساد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الجلسة فى وقت متأخر من اليوم أو فى وقت مبكر من بكرهً الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أنه فى حالة صدور مذكرة الاعتاصدر ، فإنه سيتم نقل بارك على الفور إلى مركز احتجاز جنوبى البلاد.يذكر أن النيابة السنةة قررت يوم الإثنين الماضى الجرى وراء لإصدار مذكرة اعتاصدر بحق بارك، وذلك بعد أن خضعت الأسبوع الماضى لاستجواب من قبل محققى النيابة السنةة على مدى ما يقرب من 14 ساعة.

وتواجه باك اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار النظام فى الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوى سون-سيل.وعزلت الجمعية الوطنية (البرلمان) فى ديسمبر الماضى بارك (65 سنةاً) أول سيدة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية، من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوى لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونغ والسماح لصديقتها بالتدخل فى شؤون الدولة.وفقدت بارك الحصانة، التى كانت تحميها من الملاحقة الجنائية، بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.





المصدر : مصر ناين