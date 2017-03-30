شدد محافظ الأقصر محمد بدر على أهمية سد العجز فى المعلمين داخل مدارس المحافظة، لافتاً إلى إصدار قرار برجوع المعلمين الذين يشغلون وظائف إدارية داخل المدارس والإدارات التعليمية، وديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى وظيفتهم الأساسية التى تم تسكينهم عليها كمدرسين، وذلك لسد النقص الشديد فى المعلمين، مما يؤثر على سير العملية التعليمية.

ونفى محافظ الأقصر – فى بيان صحفى – أن ما أشيع مؤخراً حول تراجعه عن قراره الخاص، برجوع من يشغلون أعمالاً إدارية إلى العمل بمدارسهم، مؤكداً المضى قدماً فى تنفيذ هذا القرار، الذى من شأنه الحفاظ على استقرار سير العمل داخل المدارس، لافتاً إلى حصر أعداد جميع المعلمين الذين يقومون بالعمل فى وظائف إدارية، تمهيداً لإعادة توزيعهم على المدارس، وذلك طبقا لعدة معايير يتم فيها مراعاة الحالات الخاصة ككبار السن أو من حالتهم الصحية لا تؤهلهم للقيام بالتدريس داخل الفصول طبقا للتقارير الطبية المقدمة، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من التربية والتعليم لتفعيل القرار وتنفيذه طبقا للمعايير المتفق عليها.

كان قد أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، قرارا برجوع المعلمين الذين يشغلون أعمالا إدارية إلى مدارسهم، وذلك للمساهمة فى خفض نسبة عجز المعلمين داخل المدارس، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وبما لا يؤدى لخلل فى الجهاز الإدارى للمدارس والإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

المصدر : مصر ناين