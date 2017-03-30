بات حلم ارتداء قميص الأهلى والزمالك يداعب خمسة نجوم بعد تألقهم مع أنديتهم هذا الموسم وتلقيهم عروضًا مغرية للانتاصدر للقطبين بداية من سوق الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، ويرصد “اليوم السابع” هؤلاء النجوم فى التقرير التالى:

1_ عمرو مرعى

مهاجم إنبى المتألق بشدة وصاحب الأهداف الرائعة فى الدورى المصرى بات هدفًا لقطبى الكرة المصرية فى منتصف أنباء عن توقيعه للزمالك ثم دخول الأهلى طرفًا فى المفاوضات وامتلاك اللاعب لعروض احترافية خارج المحروسة.

2_ حسين الشحات

رشحه الكثيرون للفوز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم رغم كونه لاعبًا بصفوف مصر المقاصة وليس الأهلى والزمالك وإنما أثبتت المباريات أن حسين الشحات أحد أهم المواهب الموجودة فى الدورى المصرى وينتظره مستقبل كبير مع الساحرة المستديرة.

3_محمود علاء

فيما حصل مسئولو الأهلى على توقيع محمود علاء لاعب وادى دجلة، بعد طلب حسام البدرى التعاقد معه باعتباره الأنسب فى الوقت الحالى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

ويتولى محمود طاهر رئيس النادى التفاوض مع ماجد سامى رئيس دجلة لإنهاء الصفقة، بعد منح البدرى الأولوية للتعاقد مع محمود علاء، على أن يكون أحمد سامى البديل الثانى حال تعثر المفاوضات وعدم اكتمالها.

ومن المقرر أن ينتقل علاء للأهلي إما بانتاصدر أحد لاعبى الفريق الأحمر ودفع مبلغ مالى أو انتاصدر لاعبين على سبيل الإعارة، أو دفع مبلغ مالى مُحدد فقط دون دخول أى لاعبين فى الصفقة.

4_أحمد سامى

مدافع مصر المقاصة الذى بات هدفًا لقطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك لتدعيم الخطوط الخلفية فى ظل ندرة المواهب فى هذا المركز منذ اعتزال وائل جمعة .

المصدر : مصر ناين