اصدر ت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها ستعمل فى البيت الأبيض بلا أجر كموظفة استشارية غير رسمية للرئيس، فى مجرى وراء لتهدئة مخاوف التضارب المحتمل للمصالح التى أثيرت حول عملها هناك.

واصدر ت إيفانكا فى بيان، أوردته قناة “سكاى نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، “سمعت بمخاوف البعض حول عملى كمستشارة للرئيس بصفتى الشخصية، فإننى مع الالتزام طواعية بجميع قواعد أخلاقيات العمل، سأعمل كموظفة بلا أجر فى مكتب البيت الأبيض أخضع لنفس القواعد التى يخضع لها الموظفون الاتحاديون الآخرون”.

يشار إلى أنه أثيرت تساؤلات حول تضارب محتمل للمصالح بعدما أعلن فى 20 مارس الجارى أن ابنة الرئيس الأمريكى- وعمرها 35 سنةا- ستعمل مستشارة غير رسمية لوالدها وسيخصص مكتب لها بالبيت الأبيض.

وسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بقرار إيفانكا ترامب “فى دورها غير المسبوق كابنة أولى مستشارة للرئيس”، وأضافت الرئاسة فى بيان أن “دور إيفانكا كموظفة بدون راتب يعزز أكثر التزامنا بالأخلاق والشفافية”.

المصدر : مصر ناين