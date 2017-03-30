رفض النادى الإسماعيلى العروض المقدمة للتعاقد مع نجوم الفريق خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة لرغبة مجلس الإدارة الحالى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان والجهاز الفنى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا فى الحفاظ على القوام الأساسى للدراويش فى الموسم المقبلة، وتلقى أعداد من نجوم الإسماعيلى أمثال محمود متولى ومحمد قام بفتحى وإبراهيم حسن ومحمد عواد عروض داخلية وأخرى خارجية للتعاقد معهم خلال الانتاصدر ات الصيفية المقبلة وهو ما تحفظت عليه إدارة الدراويش.

وشدد مصدر في الإسماعيلى على أن الإدارة ترفض بيع أى لاعب خاصة أن كل اللاعبين جددوا مع ناديهم لمدة 5 سنوات بداية الموسم الجارى وترفض التفريط فيهم، لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم المقبل وتحقيق طموحات الجماهير الصفراء في الرجوع للمنافسة على كل الألقاب فى الموسم القادم وكذلك الرجوع للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

المصدر : مصر ناين