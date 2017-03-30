سلمت مديرية القوى السنةلة بأسوان، 230 متدربا من الشباب من الجنسين شهادات التخرج، الذين التحقوا ببرامج التدريب المهنى للسنة التدريبى، فى مختلف البرامج المتشبه ة فى (الخياطة والمفروشات، وصيانة المحمول والتكييف، وكهرباء توصيلات).

تلقى وزير القوى السنةلة محمد سعفان، تقريرا بذلك من حسن رداد مدير المديرية، وذلك فى إطار اهتمام الوزير بإعداد وتدريب الشباب كى تتبلور أمامه أفكار لكيفية الدخول لسوق العمل، وإقامة مشروعات صغيرة.

واصدر مدير مديرية القوى السنةلة: إن الوزير وجه بضرورة إقامة معارض شهرية فى كل مناطق المحافظة والمراكز الشوفة لها لعرض منتجات خريجى برامج التدريب المهنى، والتى سيقومون بإنتاجها وبالتمويل الذاتى، وذلك بعد العرض على اللواء محافظ أسوان الذى يعتبر من الداعمين وبقوة لأى مبادرة تخدم شباب المحافظة، وتعمل على الحد من مشكلة البطالة، وذلك بتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرات وتقديم كل ما هو متاح وبإمكان المحافظة تحقيقه على أرض الواقع.

وستقوم المديرية بمساعدة الشباب بالإعلان عن هذه المعارض وتوفير الأماكن المتاحة وتقديم الدعم الفنى للشباب للحصول على أعلى جودة للمنتج عن طريق التواصل الدائم بالقائمين على التدريب لتقديم خبراتهم للشباب.

المصدر : مصر ناين