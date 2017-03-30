استقر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى على الدفع بميدو جابر أساسيًا فى مواجهة الداخلية المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، والمؤجلة من الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى الأهلى من إصابات عديدة على مستوى الهجوم، يعد أبرزهم وليد سليمان ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد وجونيور أجاى فى الوقت الذى لم يستعيد أكثر من لاعب جاهزيته شبه حسام غالى وأحمد حمودى.

يذكر أن ميدو جابر كان قد تلقى أكثر من عرض سعودى للرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى إلا أن اللاعب طلب إرجاء كل العروض من أجل التركيز مع الفريق الأحمر.

المصدر : مصر ناين