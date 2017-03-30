أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، عقب المحادثة الهاتفية التى أجراها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بأن الزعيمين أكدا على التزامهما بالأستقرار على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية قول البيت الأبيض فى بيان: “أكد الزعيمان التزامهما بالتعاون السياسى والاقتصادى والتعاون التأمينى فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق”.

وأشار البيان إلى أن ترامب شكر محدثه لزيارته إلى واشنطن، كما شكره لقيادته وقوات التأمين العراقية على شجاعتها فى محاربة الجماعات الإرهابية “داعش الارهابيه” فى الموصل.

المصدر : مصر ناين