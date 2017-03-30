كشفت شركة سامسونج مؤخرا عن شاشة جديدة تعرف بـCinema Screen التى تعتبر شاشة عرض كبيرة مصممة بشكل خاص للمسارح ودور السينما، حيث توفر الشاشة جديدة جودة عرض كبيرة فضلا عن عرض المحتويات المختلفة بأعلى قدر من الدقة والحيوية لتوفير تجربة مميزة للغاية.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فرغم أن التركيز الأساسى لشركة سامسونج ينصب على قطاع الهواتف الذكية ومؤسسات التليفزيون وغيرها من المنتجات المنزلية الذكية، إلا أنه على ما يبدو أن الشركة تخطط للدخول لمجالات جديدة من خلال الدخول فى عالم صناعة السينما لتوفير أو شاشة عرض بتقنية LED بهذا الحجم الكبير.

وتأتى الشاشة وتوفر الشاشة الجديدة صور رائعة بدقة عرض 4K تبلغ 4096×2160 بيكسل، كما أنها تتخطى معايير DCI للموثوقية والأداء الفنى والجودة فى السينما الرقمية، ويمكنها توفير مستويات سطوع أكبر بمقدار 10 مرات من مؤسسات العرض السينمائية التقليدية من خلال تقنية HDR وذلك نتيجة لتقنية LED المضاءة بشكل مباشر والتى تعمل ضمن الشاشة.

واصدر ت الشركة إن شاشاتها الجديدة توفر صورة أكثر قوة وذات جودة عالية بالنسبة لشاشة عرض كبيرة من هذا الحجم، وكانت الشركة قد أكملت مؤخرا اختبار التوفق فى كلية Keio بطوكيو، لكنها لا تزال تنتظر الحصول على شهادة DCI.

المصدر : مصر ناين