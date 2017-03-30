فى منزل العندليب بالزمالك وبعد انتهاء بروفات أغنيته الجديدة وتسجيلها، جلس العندليب كعادته يراجع أغنيته “مداح القمر” كلمات محمد حمزة ولحن بليغ حمدى، وقد ضمت تلك الجلسة بالإضافة إلى عبد الحليم حافظ، 4 أشخاص هُم شاعر وملحن العمل محمد حمزة وبليغ حمدى، والثالث من على يمين الصورة خلف العندليب عازف الأورج الشهير مجدى الحسينى، وفى آخر الصورة من فوق وبملامح غير واضحة، شحاتة أبو زيد مرافق “حليم” ومدير أعماله.

أغنية “مداح القمر” يُاصدر إنها من واقع تجربة عاطفية ملتهبة عاشها العندليب مع فتاة لبنانية، وعندما قرر الزواج منها فوجئ بتلقيه دعوة زفافها على ابن عمها فلم يتمالك دموعه التى انهمرت ل الحزن، بعدها طلب العندليب من حمزة أن يكتب كلمات أغنية تعبر عن هذا الموقف العاطفى، فكانت “مداح القمر”.

عاشق ليالى الصبر مداح القمر

عشق العيون السمر غوانى السهر

لولا النهار فى جبينك لولا الورود فى خدودك لولا الأمان فى وجـودك

مــا كنت هـويت .. ولا حبيت .. ولا حسيت بطعـم الحــــب يا عمرى

قدك المياس يـا عمـرى

أيقظ الإحساس فـى صــدرى

أنت أحلى الناس فى نظـرى

جل من سـواك يا عمـرى

يـا شـعـر ليـل يـا ليـل يا ليل

وفـارد ضفايرك عالقـمر

يابو ضحكة حلوة منورة ليل الســهر

يا ليل يا ليل

يـا اللى حسنك خللى دقات القلوب.. بتقول آهـات

يـا مــا اصدر وا أشـعــار كتيــرة.. وحــكايـات

وليلاتى بيحكوا فـى هواهـم

وكلام عالرمش اللى رماهــم

والليل يطــول ويــاهـم

ويقـرب لــى فـرحـة عـمرى

قدك الميــاس يـا عمرى

أيقظ الإحسـاس فــى صـدرى

أنت أحلى النـاس فى نظـــرى

جل مـن ســواك يـا عمرى

عينى يا عينى عينى عليكـى

كل القلوب بتدوب حواليكـى

اما أنــا .. وحـدى أنا باشوفك بس بعيون غير عيون الناس

واحــبك بكل ما فى القـلب من إحساس

اما أنا وحدى أنا باشوف الحزن متدارى ورا الضـحكة اللى فى عينيكـى

وباسـمع فى رنين صـوتك شــجن ما لى .. لياليكـى

وياريت اللى كتير وصفوكـى

كانوا ياخدوا عيني يشوفوكـى

كانوا بقـلوبهم حـبـوكى

زى ما حبيتك أنا وقلبـى

قـدك الميـاس يـا عمـرى

أيقـظ الإحسـاس فــي صـدرى

أنت أحلى الناس فى نظـرى

جـل مـن ســـواك يــا عـمرى

موال عاشـق أنا موال وقصتى بتناصدر للناس والعاشـقين

واصدر وا فى الموال..اصدر وا عاللي صبر ونال..

اصدر وا من بعد صبر سنين اصدر ــوا

وأنا اللى قلبى خــــلاص ارتاح ..

أنا وبقيت فى دنيا من الأفراح .. أنــا

ومشيت يا ليل مشوار طـويـــل

ولا قلــت مــرة مـستحيـل

ومـشيت ع الشـوك مـا رجعـنى

لحــد الحب مـا طـاوعنـي

وبقيت أنـا والحلـوة حكايـة

عمرها ما ح يبقى لها نهايـة

طول ما أنت يا حبيبتى معايا

حتنــور لــى أيـام عمــرى

قـدك الميـــاس يــا عمــرى

أيقظ الإحســاس فــى صــدرى

أنت أحلى الناس فــى نظــرى

جل مـن ســواك ياعمـرى



حليم وبليغ فى مداح القمر

المصدر : مصر ناين