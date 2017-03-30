أغلقت السلطات الاسترالية فى ولاية “كوينزلاند” أكثر من ألف مدرسة، ل الفيضانات الناجمة عن الإعصار “ديبي” الذى ضرب البلاد مؤخرا وصاحبته رياح بلغت سرعتها 263 كيلومترا فى الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أنه لم ترد أنباء عن إصابة أى شخص الى أن الآن جراء الإعصار “ديبي” القوى الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل وإحداث أضرار بالغة بالعديد من المبانى.

وأضافت الهيئة أن السلطات نصحت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الاسترالى مالكولم تورنبول حث مواطنى بلاده مؤخرا على الالتزام بنصائح السلطات والامتثال للأوامر الصادرة لهم وذلك للحفاظ على أرواحهم خلال فترة الإعصار.

ويعد هذا الإعصار هو الأقوى الذى يضرب ولاية “كوينزلاند” منذ إعصار “ياسى” فى سنة 2011.

المصدر : مصر ناين