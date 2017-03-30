تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات انطلاق بطولة كأس العالم للبلياردو بأحد فنادق المحافظة، التى يشارك فيها 150 لاعبا يشبه ون 20 دولة، وذلك بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، وفاروق البرقى رئيس الاتحاد الدولى، ومحمد القماح رئيس اتحاد البليادرو، وحسين الشريف رئيس الاتحاد الأفريقى للبلياردو، وعمرو الخرادلى رئيس الاتحاد العربى للبلياردو.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للاعبين الذين يشاركون فى الدور الرئيسى، من بينهم أعداد من اللاعبين الأفضل فى التصنيف العالمى، بالإضافة إلى اللاعبين الذين صعدوا لنفس الدور بعد خوضهم منافسات الدور التمهيدى فى كل مراحله الى أن وصلوا للدور الرئيسى.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمة للمتحدث باسم البطولة يرحب فيها بالمحافظ ومؤسسة أخبار اليوم بصفتها المنظمة، ورئيس الاتحاد الدولى للبلياردو والسادة الحضور، ويعقبها كلمة رئيس الاتحاد المصرى للبلياردو وكلمة لمحافظ الأقصر.

المصدر : مصر ناين