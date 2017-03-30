لم يكتف إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة بالمنافسة على لقب أفضل مدير فنى فى المحروسة ولا بقيادته للفريق الفيومى لملاحقة الكبار على التتويج بدرع الدورى وتقديم مستويات تبهر عشاق الساحرة المستديرة وإنما عمد إلى تصدير المواهب واكتشاف النجوم وتقديمهم على طبق من ذهب للكرة المصرية والفراعنة.

ويرصد “اليوم السابع” أهم المواهب التى أهداها إيهاب جلال للكرة المصرية.

1_ أحمد الشيخ

تألق أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى المعار لمصر المقاصة مع الفراعنة فى أولى مشاركاته مع المنتخب أمام توجو وسجل هدفًا رائعًا ليؤكد أن مدربه إيهاب جلال الذى يمتلك المفاتيح السحرية للتسنةل مع موهبة الشيخ بإمكانه تقديم المزيد والمزيد للكرة المصرية.

2_ ميدو جابر

رغم جلوسه على دكة البدلاء فى الأهلى إنما ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأحمر يعترف بدور إيهاب جلال فى مسيرته مع الساحرة المستديرة ويؤكد دومًا أنه ليس مدرب عادى وكان السبب الرئيسى لبزوغ موهبته فى الكرة المصرية وتصارع القطبين على ضمه.

3_ حسين الشحات

رشحه الكثيرون للفوز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم رغم كونه لاعبًا بصفوف مصر المقاصة وليس الأهلى والزمالك وإنما أثبتت المباريات أن حسين الشحات أحد أهم المواهب الموجودة فى الدورى المصرى وينتظره مستقبل كبير مع الساحرة المستديرة.

4_ عمرو بركات

الوافد الجديد للأهلى كان أحد أهم اكتشافات إيهاب جلال فى مصر المقاصة ليخطفه الأهلى بعد رحلة احترافية فى ليرس البلجيكى فى منتصف توقعات بأن يصبح أحد أهم اللاعبين فى المحروسة فى السنوات المقبلة.

5_ أحمد سامى

مدافع مصر المقاصة الذى بات هدفًا لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك لتدعيم الخطوط الخلفية فى ظل ندرة المواهب فى هذا المركز منذ اعتزال وائل جمعة مدافع الفريق الاحمر السابق، أحد أهم المدافعين التى يؤكد إيهاب جلال أنهم فى انتظار مستقبل باهر.

المصدر : مصر ناين