أكد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس ،أن هناك عدة قرارات تم اتخاذها لتنظيم العمل، في مجال الثروة السمكية ،وتعظيم المنتج السمكي داخل محافظة السويس ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تفعيل ،وتطبيق القانون للحفاظ على الثروة السمكية ،وعدم السماح لمراكب النزهة بالمبيت ،وتحديد مواعيد جراء ذلك تبدأ من 6 صباحا والى أن 6 مساءاً ،ووضع عدة قواعد لتقنين مراسي مراكب النزهة .

وأكد المحافظ على الجهات الرقابية وحرس الحدود ،وهيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين ،تنفيذ هذه القرارات،بالتنسيق مع أصحاب المراكب واللنشات ،وتحديد مواعيد وقف الصيد في 15 أبريل .

وشدد المحافظ على الالتزام ،بحصة من الأسماك لشعب السويس بأسعار يتفق عليها ،ويتم بيعها بمنافذ البيع والجمعيات المحددة جراء ذلك على مستوى الخمسة احياء ، محذرا صائدي الزريعة والصيد الجائر، الغير مرخصين بتحويلهم للنيابة السنةة ، مشددا على الجهات المعنية بإيقاف أي تراخيص والموافقة لأعداد13جهة فقط المرخص لهم رسميا.

وكلف المحافظ الثروة السمكية والمشوفة الميدانية ،بعمل دراسة لكيفية الاستفادة من مرسى السلخانة بمنطقة الملاحة ،وتقديم مقترح لقانون الزريعة السمكية وكيفية الارتقاء بالثروة السمكية داخل محافظة السويس .

وطالب المحافظ جميع الجهات المعنية وأصحاب مراكب الصيد والجمعية ونقابة الصيادين بالتكاتف والتعاون ،من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وان تعود السويس لسابق عصرها من المحافظات الرائدة في مجال الصيد.

المصدر : مصر ناين