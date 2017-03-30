رفض منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر خوض أى وديات خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء ودية توجو التى أقيمت الثلاثاء الماضى وشهدت فوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد أحرزهم محمود كهربا وأحمد الشيخ و محمد الننى فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر الجهاز الفنى على أن تكون ودية توجو هى الأخيرة قبل مباراة تونس المقرر لها فى الفترة من 5 إلى 13 يونيو المقبل فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون لضيق الوقت وصعوبة المطالبة بفترة توقف جديدة فى الدورى قبل مباراة تونس لرغبة اتحاد الكرة فى إنهاء بطولة الدورى قبل إنطلاق البطولة العربية التى تستضيفها مصر وتبدأ 21 يوليو.

فى سياق متصل أبدى الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى رضاه التام عن ودية توجو الأخيرة وإثنائه على مستوى العناصر الجديدة ورضاه عن أحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة، مشيرًا إلى أنه سيكون له دور مع المنتخب بواجب الاستمرار خلال الدورى بالمستوى الذى ظهر به مؤخرًا، مؤكدًا أنه أدى المطلوب منه خلال الدقائق التى شارك فيها، مضيفًا أنه سيتم الكشف عن بدلاء لأعداد من المراكز فى صفوف المنتخب والمباريات المقبلة ستكون أفضل.

المصدر : مصر ناين