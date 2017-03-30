أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان المعارض مصرع شخصين اثنين على الأقل فى قصف جوى على مواقع تنظيم “داعش الارهابيه” بريف الرقة الشمالى، ومصرع 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية فى اشتباكات مع التنظيم بالمنطقة.

وأشار المرصد أيضا- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن القوات الحكومية بسطت سيطرتها على كامل مدينة دير حافر فى ريف حلب الشرقى، و16 قرية فى محيطها بعد أيام من انسحاب معظم مسلحى تنظيم “داعش الارهابيه” منها، موضحا أن القوات الحكومية أنهت تفكيك المفخخات والألغام التى زرعها التنظيم فى المدينة والقرى المحيطة بها قبل انسحابه نحو مطار الجراح ومدينة مسكن إلى الشرقى من دير حافر.

وفى سياق متصل، أفاد المرصد- الذى يتخذ من لندن مقرا له- بأن طائرات التحالف شنت 22 غارة على مواقع لـ”داعش الارهابيه” فى شمال سوريا، وتركز معظمها على محيط مدينة الطبق خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن جانبه، ذكر الهلال الأحمر السورى “إن فريقا مختصا من الفنيين أنهى بنجاح عملية صيانة إحدى بوابات سد الطبق للتخفيف من ضغط المياه على السد والحد من خطر انهياره”.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية “إنها تمكنت من قطع طريق إمداد مسلحى داعش الارهابيه بين الطبق والرقة بعد اشتباكات معهم جنوب شرق الطبق”.

وكانت المعارضة السورية أعلنت- أمس- سيطرتها على مواقع لقوات النظام بريف حماة الشمالية.

ومن جهتها، نفت وسائل إعلام سورية تقدم المعارضة، مضيفة أن القوات الحكومية صدت هجمات لها وكبدتها خسائر بشرية فادحة.

المصدر : مصر ناين