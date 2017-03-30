زار الوفد التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة محافظة أسيوط، وذلك لتفقد مدارس التعليم المجتمعى بمركوقتفلوط ،ورافق الوفد ” ” promaneas ” مشبه “يونسيف” فى مصر ،وأميرة فؤاد مدير قسم التعليم بمكتب القاهرة.

وكان فى إستقبالهم ،صلاح قام بفتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط وأعداد من القيادات التأمينية بالمحافظة.

وأظهر وكيل الوزارة ،أن الوفد ضم مندوبين من 5جنسيات مختلفة ،هى كلا من (السويد-كندا- أثيوبيا- روسيا – أنتيجوا بأمريكا اللاتينية) حيث تفقد الوفد مدارس السحارة للفصل الواحد وتضم مدارس( السحارة 1 ,والسحارة 2,ومدرسة عبد المعز خميس ) ،بقرية بنى شقير ،الشوفة لمركز منفلوط، وذلك للتعرف على نموذج المدارس المجتمعية ،الذى تتعاون فيه منظمة يونسيف مع التربية والتعليم .

واثنى بدوى ،على الجهود الكبيرة التي بذلتها ومازالت تبذلها منظمة اليونسيف للطفولة ، في سبيل تقديم العون الانساني للأطفال، وذلك عبر مدارس التعليم المجتمعى .

واستعرض بدوى خلال الزيارة حزمة الاحتياجات الملحة، التى من الممكن أن تدعم بها المنظمة التعليم المجتمعى، مشبه ة فى الإهتمام بالبنية التحتية لهذه المدارس، والتوسع فيها لما لها من دور فعال فى القضاء على مشكلة التسرب من التعليم ،وحصل من خلالها الكثيرين منهم على مؤهلات جامعية.

ومن جانبه أشاد الوفد بالدور الذى تقوم به مديرية التربية والتعليم، وما تقدمه من خدمات فى مجال التعليم خاصة مدارس التعليم المجتمعى ،معربا عن سعادته بما شوفه فى الفصول الثلاثة سواء ،من حيث مستويات الطلاب أوالخدمة التعليمية

المصدر : مصر ناين