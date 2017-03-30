تفقد اللواء عادل زكى مساعد الوزير، مدير الإدارة السنةة للمرور، اليوم الخميس الخدمات المرورية، والتأمينية، المعينة على جميع الطرق، والارتكازات التأمينية، بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات الطلاب، والمواطنين من الأاصدر يم، والقاهرة الكبرى.

ووجه بتكثيف التواجد التأمينى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

المصدر : مصر ناين