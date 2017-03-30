فى حوار مع “سوبر كورة” تحدث عبد الله السعيد عن أسرار الفترة السابقة، التى عاش فيها ضغوطات كبيرة مع النادى الأهلي، كما تحدث عن علاقته بهيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى، وعن الفوارق بين الجيل السابق للأهلى، والجيل الحالى.

أنا بلعب فى الأهلى.. مش فى نادى عبد الله السعيد

صعدنا أمم أفريقيا بعد غياب.. ونتصدر مجموعتنا بكأس العالم.. كوبر يعمل إيه تانى؟

شغلتى لاعب كرة.. والضغوط أمر طبيعى لأى لاعب فى العالم

الضغوطات كانت دائماً دافعا إيجابيا للجيل السابق للأهلى.. أما الحالى يحتاج للصبر

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المصدر : مصر ناين