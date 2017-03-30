أكد مسئول هيئة الأركان السنةة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فيكتور بوزنيخير اليوم الخميس، أن روسيا لا تجلس مكتوفة اليدين فى وقت توسع فيه الولايات المتحدة شبكتها المخصصة لاصطياد صواريخ الدول الأخرى إلى أنحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء (ٍسبوتنيك) الروسية عن بوزنيخير، قوله إن روسيا ترد على تطوير أمريكا نظام الدفاع الصاروخى المضاد للصواريخ.

وأظهر المسئول العسكري- فى كلمة له أمام مؤتمر جنيف لنزع السلاح- أن روسيا تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الإخلال بميزان القوى الاستراتيجية ل تطوير نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى.

وأضاف الجنرال بوزنيخير تقوم الولايات المتحدة تحت ذريعة مواجهة التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية والإيرانية، بنشر النظام الاستراتيجى الذى خصص لتدمير الصواريخ البالستية الروسية والصينية، وأكد أن بلاده لا تقف موقف المتفرج مما تفعله الولايات المتحدة، بل ترد على هذه التوسعات.

المصدر : مصر ناين