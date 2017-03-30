يتضمن التصور الجديد لقطاع كرة القدم بنادى الزمالك، إلغاء منصب مدير الكرة وإنشاء لجنة خاصة لإدارة الكرة لا يشترط أن يكون أعضاؤها نجوما سابقين فى عالم الساحرة المستديرة كما هو معتاد ليتحول نظام العمل شبه القطاعات السنةة.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، يدرس مقترح خاص بإعادة تشكيل إدارة قطاع كرة القدم داخل النادى، خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد خلفًا لمحمد حلمى المدير الفنى الحالى.

ويقضى المقترح الخاص بقطاع كرة القدم بالزمالك إعادة تشكيل القطاع بالكامل بما فيها المؤسسات الطبية والإدارية وفقًا لمعايير محددة تم وضعها على أسس علمية تقضى بتحديد أعداد معينة للعمل داخل القطاع ورحيل العمالة الزائدة.

المصدر : مصر ناين