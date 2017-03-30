انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الفرنسية والفلسطينية النظام الفرنسية، واعتبرتها أحد أهم المسئولين بطريقة غير مباشرة عن دعم المشروع الاستيطانى بفلسطين بعدما انكشف أمس الأربعاء، أن هناك نحو 4 مؤسسات فرنسية مالية مولت شركات تعمل فى الاستيطان، ودعت النظام الفرنسية لممارسة الضغط على المصارف وشركات التأمين الفرنسية لوقف أعمالها مع تلك المؤسسات والمصارف الالكيان الصهيونى ية.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية اصدر بيان صادر عن “جمعية التضامن والحق” الحقوقية و”جمعية التضامن فرنسا- فلسطين”، وجمعيات أخرى عقب كشف تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تمويل أربعة مصارف وشركة تأمين فرنسية للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن المشروع الاستيطانى الالكيان الصهيونى ى استمر 50 سنةا وهو يتواصل بخطى متسارعة لتلقيه التمويل.

وأشار البيان لموافقة النظام الالكيان الصهيونى ية إلى بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة منذ يناير الماضى، رغم قرار مجلس التأمين الذى طالب الكيان الصهيونى بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

المصدر : مصر ناين