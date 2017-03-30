زار طلاب كلية التربية الصنف ية بأشمون بكلية المنوفية، دار المسنين ببركة السبع،تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنوفيه، واشراف الدكتورعبد الرحمن قرمان نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان يشار عميد كلية التربية الصنف ية بأشمون ،والدكتورة سحر عبد المنعم، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة .

وأشارت الدكتورة انجي الطوخي ،المشرف على أسرة ذاتك بالكلية الى أن الزيارة، تأتى ايمانا بدور الكلية فى خدمة المجتمع المدني والمحلى، وتحقيقاً لأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ومن منطلق هذا الواجب الاخلاقي والديني والإنساني ،ولتقديم لمسة وفاء واحترام لكبار السن .

وتضمنت الزيارة لقاءا مفتوحا مع مشرفى الدار ،للوقوف على أهم المشكلات، ومحاولة تقديم الحلول المناسبة لها، كما تضمنت عرض بعض الفقرات الفنية والغنائية من طلبة الكلية ابتهاجا بهذا اليوم .

المصدر : مصر ناين