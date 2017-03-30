تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الشرقية بالتنسيق مع التأمين السنة، صباح اليوم الخميس، من إعادة طالب الإعدادى المختطف، من داخل قريته ميت جابر، مركز بلبيس، أثناء ذهابه للدرس، منذ أربعة أيام، من قبل عصابة متخصصة فى جرائم السرقات، فى المقابل فدية مالية من والده 5 ملايين جنيه، وتمت إعادة الطالب دون دفع أى مبالغ مالية، وتم ضبط أحد المتهمين، وإخطار نيابة بلبيس السنةة للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية إخطار من اللواء هشام خطاب مدير الكشف الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا من “حسن عباس محمد على” 51 سنة سائق مقيم ميت جابر مركز بلبيس، بقيام مجهولين بخطف نجله “عباس” 13 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى الأزهرى، أثناء توجهه لأحد الدروس بالقرية، واتصلوا بوالده يطلبون فدية مالية كبيرة.

تم تشكيل فريق كشف جنائى قاده اللواء هشام خطاب مدير إدارة الكشف الجنائى ضم كل من العقيد محمود جمال رئيس فرع الكشف الجنائى لفرع الجنوب، والرائد رائد ربيع وكيل الفرع، والرائد أحمد متولى رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه النقيب إبراهيم عبد الغنى، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع مصلحة التأمين السنة برئاسة العميد ماجد الأشقر، ومباحث الدقهلية.

وتبين أن وراء واقعة خطف الطفل كل من “ربيع.م.ح” شهرته ربيع الزاهى 33 سنة عاطل مقيم عزبة حماد نبروه دقهلية، مسجل تحت رقم 330 فئة ب سرقات بالإكراه، والسابق اتهامه فى 22 قضية سرقة، وشقيقه “حسن” وشهرته حسن الوحش 35 سنة عاطل، وله كارت تخصص إجرامى، وسبق اتهامه فى 6 قضايا سرقات، و”حسن.ص.ح.م” شهرته حسين الوطواط 30 سنة مقيم ذات العنوان، وله كارت تخصص إجرامى، مستخدمين سيارة ربع نقل، ملك المتهم الثالث حمراء اللون رقم” ر ن ب -1475″.

وتسنةل فريق الكشف الجنائى بكل الحيطة والحذر مع الجناة لخطورتهم الإجرامية، ولحرصهم على إعادة الطفل سالما أولا دون إيذاءه، وتم تنسيق مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مباحث الدقهلية، وتم ضبط المتهم الأول، وتوجيه عدة مأموريات تأمينية، لضبط المتهمين الثانى والثالث، وعند شعورهم بالخطر، قاموا بإطلاق سراح الطفل، دون أخذ فدية مالية من والده، وجار تحديد مكانهما للعمل على ضبطهما.

وتوجهت أسرة الطفل إلى رجال الكشف الجنائى بالشكر والتقدير على جهودهم فى رجوع الطفل سالما ودون دفع أى مبالغ مالية.



الطفل المختطف وقيدات مديرية التأمين



الطفل عقب عودته

المصدر : مصر ناين