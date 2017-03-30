ذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيونى ية أن نظام الاحتلال وافقت لـ”منظمات الهيكل”، على إقامة طقوس قرابين “الفصح” فى منطقة “القصور الأموية” الملاصقة للمسجد الأقصى، فى خطوة تصعيدية.

وأشارت مصادر عبرية إلى توجه الجماعات الاستيطانية المتطرفة للنظام الالكيان الصهيونى ية والواجبة، وطلبت السماح لها بتقديم القرابين فى ساحات المسجد الأقصى خلال “عيد الفصح” العبرى، حيث أن الجماعات اليهودية هددت بتقديم التماس للمحكمة العليا حال رفض طلبها، وأمهلت الواجبة الى أن الخميس؛ لمنحها التراخيص لإقامة طقوس قرابين “الفصح” فى منطقة “القصور الأموية” الملاصقة للمسجد الأقصى.

ووجهت هذه الجماعات دعوات لأنصارها لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبرى، وتقديم قرابين الفصح فى باحاته، وإقامة الصلوات التلمودية وارتداء ملابس الصلاة اليهودية، التى يُمنع المستوطنون من ارتدائها خلال اقتحام باحات المسجد.

وتشهد هذه الأيام انتهاكات كبيرة من قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى؛ فبخلاف الاقتحامات المستمرة بشكل يومى لباحات المسجد فقد اعتُدى على أعداد من حراسه، واعتقل آخرون، ما سبب حالة من التوتر والسخط ل هذه الممارسات.

المصدر : مصر ناين