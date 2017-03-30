لقى سائق مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب مقطورة بطريق وادى النطرون العلمين، نتيجة لتفجير الإطار الأيمن للسيارة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات أعلى الطريق، للمتجه من الطريق الصحراوى وفى طريقه إلى العلمين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة السنةة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث مرورى بطريق وادى النطرون العلمين، وبدوره أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتاصدر رجال المرور إلى المكان، لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين