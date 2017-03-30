أصيب 25 شخصا جراء خروج قطار ركاب عن مساره شمال الهند اليوم الخميس. حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء صور توضح خروج القطار عن المسار المحدد للسير فيه ، فى منتصف تواجد تأمينى مكثف .

واصدر أنيل ساكسينا – حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية – إن القطار “ماهاكوشال إكسبريس” كان فى طريقه من مدينة “جابالبور” فى ولاية “مادهيا براديش” فى منتصف الهند إلى العاصمة نيودلهى عندما خرج عن مساره فى ولاية “أوتار براديش“.

وأضاف ساكسينا أن عمليات الإنقاذ جارية فى الوقت الحالى حيث انتقلت فرقا لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن أسباب خروج ثمانية من عربات القطار عن مسارهم لم تعرف بعد إلا أن الواجبة ستتحرى ما إذا كان حادثا أو هجوما مخطط له.



جانب من الحادث



حادث قطار الهند



خروج قطار ركاب عن مسارة فى الهند



قطار الهند

المصدر : مصر ناين