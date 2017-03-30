ضبطت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين بنى سويف، سنةلا لقيامه بتقليد العملات الأجنبية وترويجها لدى المواطنين واستبدالها بالعملة المصرية.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير تأمين بنى سويف إخطارا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية إلى قسم مباحث الأموال السنةة بالمديرية، بقيام سنةل يدعى” ف . س . ف” 28 سنة، سنةل ومقيم مركز بنى سويف، بتقليد العملات الأجنبية وترويجها فى الأسواق واستبدالها بالعملة المصرية.

وتمكنت قوة تأمينية من مباحث الأموال السنةة من ضبط المتهم بشارع عبدالسلام عارف دائرة قسم بنى سويف، وبحوزته 11 ورقة مالية من العملات الأجنبية المقلدة فئة الواحدة 100دولار.

واعتراف المتهم أمام وحدة مباحث الأموال بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والحصول فى المقابل ها على عملات مصرية.

المصدر : مصر ناين